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Son dakika haberi: Japonya'da kılıçlı saldırı

Son dakika haberi: Japonya'da kılıçlı saldırı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Japonya'da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

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Japonya'da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinde kimliği bilinmeyen bir saldırgan, yolda yürüyen bir adama kılıçla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından adam yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yetkililer saldırıya uğrayan adamın kafasından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis, ikilinin arasında herhangi bir husumet olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını söyledi. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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