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Son dakika haberi: Jandarmayı görünce aracı bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Jandarmayı görünce aracı bırakıp kaçtı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da bir şahıs, denetim yapan jandarma ekiplerini karşısında görünce aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da bir şahıs, denetim yapan jandarma ekiplerini karşısında görünce aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, halkın huzuru için gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Altınşehir Mahallesi Gazihandede yolu üzerinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda evrak kontrolü gerçekleştirirken sürücüleri de trafikte daha dikkatli olmaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aynı zamanda hız yapmamaları konusunda uyarılarda da bulundu. Jandarma ekipleri denetim yaptıkları esnada uygulama noktasına yaklaşan kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, uygulama noktası yakınlarında 02 LF 783 plakalı otomobilini bırakarak gecenin karanlığında boş arazilerin içerisine yaya olarak kaçtı. Boş arazilerin içerisinde izini kaybettiren şahsın bıraktığı otomobil, jandarma ekiplerince incelendi. Muayenesi bulunmayan araç, jandarma ekiplerince çekiciye yüklenerek detaylı incelenmek üzere oto parka çekildi. Araca muayenenin bulunmamasından 427 TL, aracın güvenli olmayan bir noktada bırakılarak kaçılmasından dolayı da 427 TL para cezası olmak üzere toplam 854 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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