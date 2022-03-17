Son dakika haberi! Jandarmanın operasyonunda halının altından uyuşturucu çıktı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da uyuşturucu imalatını ve ticaretini yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda evindeki halının altında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında istihbari bir bilgiyi değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harun K. (20) isimli şahsı takibe aldı. Uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığı bilgisiyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yapılan takibin ardından Fatih Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda Harun K. suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 15 ayrı küçük poşet içerisinde 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa