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Son dakika haberi: Jandarmadan yasadışı bahis, kumar, ve oyun makineleri uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Jandarmadan yasadışı bahis, kumar, ve oyun makineleri uygulaması

Son dakika haber: Antalya'da jandarma tarafından yapılan yasadışı bahis, kumar, tomala ve oyun makineleri uygulamasında 623 işleri denetlendi, aranan 7 kişi yakalandı.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan yasadışı bahis, kumar, tomala ve oyun makineleri uygulamasında 623 işleri denetlendi, aranan 7 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinalarının denetimi yapıldı. Toplam 479 personelin katıldığı denetimlerde 623 işyeri denetlendi. Uygulama neticesinde 11 bin 468 kişi sorgulanırken 7 aranan şahıs yakalandı. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Muhalefet suçundan ise 1 Afganistan uyruklu şahsa Geçici Koruma Kimlik Belgesinde belirtilen ikamet ettiği ile gitmesi tebliğ edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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