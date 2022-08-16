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Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da uyuşturucu ile mücadelede önemli operasyonlara imza atan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2 ayrı operasyon daha düzenlendi.

Bartın'ın Gökçekıran köyünde dere kenarı mevkiinde O.K., M.Ö. ve H.K. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde kullandıklarına dair edinilen istihbari bilgilerin ardından şahısların kaba üst aramalarında 4 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise İstanbul ilinden gelen bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi edinen jandarma ekipleri otobüsü durdurarak şahsın üzerinde üst araması yaptı.

Aramalar sonucunda H.K. isimli şahsın 15 gr kubar esrar bulundurduğu anlaşıldı. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bartın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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