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Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turnadere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiğini tespit eden ekipler inceleme başlattı. Şüphelilerin S.Ş., S.T. ve S.Y. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde ise araçta 16 kilogram ev ve eklentilerinde ise 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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