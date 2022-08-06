Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 100 gram. metamfetamin, 10 gram kubar esrar 9 adet kullanıma hazır sarılı kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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