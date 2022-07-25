Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca Yeşilhisar ve Akkışla ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 652 gram kubar esrar, 359 kök kenevir, 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa