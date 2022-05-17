Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde arama yapılan bir araçtan 17,63 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet bıçak ele geçirildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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