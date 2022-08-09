Son dakika haberi | Jandarmadan turistlere 3 dilde trafik bilgilendirmesi Son dakika haber... Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, yabancı turistlere yönelik 3 dilde trafik eğitimleri verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, yabancı turistlere yönelik 3 dilde trafik eğitimleri verildi. Yabancılara Trafik Eğitimi projesi çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde trafik jandarması ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi. İngilizce, Almanca ve Rusça bilen jandarma personelinin katıldığı eğitimlerde farklı ülkelerden 3 bin turiste kendi dillerinde broşürler dağıtıldı, hediyeler verildi. Hazırlanan afişler Antalya merkez ve ilçelerdeki bilboardlarda sergilendi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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