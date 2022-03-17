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Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

Son dakika haberler... Jandarma Trafik Timleri tarafından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir ilinde görevli toplam 10 bin 723 personele "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi.

İZMİR (İHA) - Jandarma Trafik Timleri tarafından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir ilinde görevli toplam 10 bin 723 personele "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi.

Jandarma Trafik Timleri, Jandarma personelinin gerek resmi, gerekse özel araçlarıyla karışabileceği trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek, azaltmak amacıyla toplam da 10 bin 723 personele başta hız kuralları olmak üzere önem ver arz eden trafik kurallarıyla ilgili hem teorik hem de uygulamalı şekilde "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi. - İZMİR

Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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