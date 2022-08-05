Antalya gündem haberi: Antalya'da jandarma tarafından senaryolu tatbikat Antalya haber: Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından senaryolu tatbikat gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından senaryolu tatbikat gerçekleştirildi. Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timleri olaylara reaksiyon süresini en aza indirmek, uzman personelin bilgi, beceri ve hazırlık durumlarını en üst seviyede tutmak maksadıyla çeşitli senaryolara dayalı olarak eğitim ve tatbikatlar yaptı. Bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikata 13 personel katıldı. Tatbikatta çok kısa sürede bıçakla öldürme olayına müdahale edilerek eğitim çalışmaları pekiştirildi. 3. Sayfa AA / Tahsin Küçükkaraca 3. Sayfa Güncel Haberler

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