Son dakika haberi | jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi | jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da jandarma tarafından mısır tarlasına yapılan operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Samsun'da jandarma tarafından mısır tarlasına yapılan operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Esatçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığın ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda N.K.'nin (54) evinin arka kısmında bulunan mısır tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarlada ekili 97 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan N.K. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salıpazarı Jandarma Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title