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Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir tarlasına dronlu operasyon: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir tarlasına dronlu operasyon: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin dron destekli yaptıkları operasyonda 205 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin dron destekli yaptıkları operasyonda 205 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelede çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından bir süredir dron ile takip edilen tarlada Hint keneviri ekimi yapıldığı görüldü ve operasyon için düğmeye basıldı. Havadan dron ile desteklenen operasyonda şüpheli, bahçesinde kenevirlere bakım yaptığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen 205 kök Hint keneviri ise imha edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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