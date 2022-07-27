Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede 1 şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramada; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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