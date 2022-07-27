Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede 1 şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramada; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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