Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da jandarma ekipleri çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde H.T. isimli şahsın otomobiliyle kaçak sigara getireceği istihbaratını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma izni sonrası Gürsu ilçe merkezinde durdurulan otomobilden 3 bin 180 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title