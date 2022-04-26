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Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı E.A.'yı takibe alan ekipler şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan jandarma ekipler 70 karton içerisinde 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon sonrası şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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