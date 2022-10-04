Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.derece sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.derece sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sit alanında yer açma ve kazı yapan S.B. ve İ.B.'yi suçta kullandıkları traktörlerle suçüstü yakaladı. Bölgede gerekli tespitler Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılarak, kazılan alanda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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