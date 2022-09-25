Son dakika haberi... Jandarmadan festival misafirlerine bilgilendirme 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali için gelen vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali için gelen vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre Doga ve Hayvanları Koruma Timi, Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivalinde stant açıldı. Açılan stantta vatandaşlara birimler tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta jandarmanın etkin bir şekilde tanıtılması amacıyla afiş ve broşür dağıtıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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