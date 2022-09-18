Son dakika haberi: Jandarmadan Antepfıstığı hırsızlarına suçüstü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 150 kilo Antepfıstığı çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 150 kilo Antepfıstığı çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antepfıstığı hırsızlığının önlenmesi maksadıyla operasyon düzenledi. İcra edilen yoğun devriye faaliyetleri esnasında Karkamış ilçesinde fıstık çaldıkları esnada 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 150 kilogram Antepfıstığı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 33, birinin 12 diğerinin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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