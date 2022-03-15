Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 gram metanfetamin ve 10 gram kenevir tohumu geçirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 gram metanfetamin ve 10 gram kenevir tohumu geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, B.U., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 6 gram metanfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 30 santimetre uzunluğundan ekmek bıçağı ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title