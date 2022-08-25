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Son dakika haberi | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 1 buçuk kilogram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 1 buçuk kilogram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ele geçirildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 buçuk kilogram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin C.S. gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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