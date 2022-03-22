Son dakika haberi: Jandarma tarlada bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Haberler

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Son dakika haberi: Jandarma tarlada bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Jandarma tarlada bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekipleri tarlada ekili bin 300 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri tarlada ekili bin 300 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kozağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu yasal ekim sonrası kendiliğinden çıktığı tespit edilen N.A.M.'ye ait tarlada ekili bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili ifadesi alınan tarla sahibi serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hint Keneviri, Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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