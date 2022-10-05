Son dakika haber... Manisa'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi ediliyor
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Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında yaralı halde bulunan şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kontrolleri yapılan şahin, tedavi edilmek üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürüldü.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - 3. Sayfa