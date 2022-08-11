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Son Dakika | Jandarma ekipleri yaralı köpek için seferber oldu

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Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri yaralı köpek için seferber oldu Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir aracın çarpması neticesinde yaralanan köpek için jandarma ekipleri seferber oldu.

Jandarma ekipleri yaralı köpek için seferber oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir aracın çarpması neticesinde yaralanan köpek için jandarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, 50 kilometre uzaklıktaki köpeğe ulaşarak, tedavi edilmek üzere veteriner hekime ulaştırdı.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Yaralıgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli vatandaş, yolda seyir halindeyken, yol kenarından yaralı bir köpeğin olduğunu gördü. Yardım etmek istediği köpeğe yaklaşamayan A.E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, 50 kilometredeki köpeği ölümden kurtarmak için seferber oldu.

Gece saatlerinde yola çıkan ekipler, ulaştıkları köpeği jandarma aracına alarak il merkezine getirerek veteriner hekime teslim etti. Bir aracın çarpması neticesinde yaralandığı belirlenen köpek, tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

Devrekani Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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