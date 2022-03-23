Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerine devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi yaptı. Akçakoca- Düzce Karayolu ile Yığılca ilçe yolu ve Merkez Doğanlı-Muncurlu köy yolunda yapılan denetimlere, 6 jandarma trafik timi ve 12 personel katıldı. 283 araç denetlenirken, 7 araç ve sürücüsüne 3 bin 449 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title