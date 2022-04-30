Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

Son dakika haberler... Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

MUĞLA (İHA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tedbirleri çerçevesinde vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 56 Jandarma Trafik Timi, 132 personel ve ayrıca Trafik görevlerine takviye olarak 157 personel görevlendirdi. Bayram tatili süresince helikopter ve Drone ile havadan, karadan da yer ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilecek.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanlarından olan ve yoğun trafik akışının yaşanması beklenen Marmaris-Bozburun yolunda havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 araç sürücüsüne geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten 2 bin 135 TL, yerleşim birimi dışında karayolu üzerinde duran ve park eden 2 sürücüye de 392 TL olmak üzere toplam 2 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri Bayram süresince trafik akışının yoğunluk yaşanması beklenen Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi turistik ilçelerdeki sorumluluk bölgelerinde denetimlerini hem havadan, hem de karadan sürdürecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayram, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title