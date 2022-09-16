Son dakika haberi... Jandarma çocukları kişisel güvenlik konusunda bilgilendirdi 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Konya'da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte "Çocukların Kişisel Güvenliği" projesi çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi. Konya'da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte "Çocukların Kişisel Güvenliği" projesi çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi. Konya İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması nedeniyle "Çocukların Kişisel Güvenliği" konulu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulundu. Bu çerçevede, Ereğli İlçesi Hortu anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine gerekli bilgilendirmede bulunup, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve el broşürü hediye edildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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