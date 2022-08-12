Son dakika haberi... Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Trafik Jandarma ekipleri tarafından Develi, Kocasinan, Melikgazi, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, toplam bin 456 öğrenciye genel trafik kuralları, yaya önceliği konularında trafik eğitimi verildi. Yapılan eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilinçli yol kullanıcıları yetişmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek hedefleniyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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