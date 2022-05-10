Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Jandarma 231 kök kenevir fidesi ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 231 kök dişi Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 231 kök dişi Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güzpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı doğrultusunda bir eve ve bahçeye baskın düzenledi. Yapılan baskında özel olarak yetiştirilmiş 231 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hint Keneviri, Çarşamba, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title