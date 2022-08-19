Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... İzmir'de zincir marketleri hedef seçen hırsız, polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'de zincir marketleri hedef seçen hırsız, polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haberler... İzmir'in Torbalı ilçesinde, zincir marketlerden telefon, tablet ve elektronik malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, zincir marketlerden telefon, tablet ve elektronik malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Geçtiğimiz bir aylık süreçte zincir marketlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.A.B. isimli şahsın ilçede çok sayıda zincir markete girerek telefon, tablet ve elektronik eşya çaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zincir marketleri hedef seçen M.A.B.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Çoğunlukla zincir marketler olmak üzere bir çok işletmeyi mağdur eden hırsızın, özellikle market çalışanlarının yoğun çalıştığı ve müşterilerin fazla olduğu saatleri tercih ederek hırsızlık olaylarını gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Torbalı İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title