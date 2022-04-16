Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler

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Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik polisleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde kimliği belirlenen H.C., F.K., G.K., S.C., E.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilçede metamfetamin satışı yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi! İzmir'de narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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