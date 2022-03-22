İzmir'de suç örgütü davasında 52 sanığa ceza yağdı

İzmir'de elebaşılığını Serkan Kurtuluş'un yaptığı organize suç örgütünün Urla ilçesinde işlediği öne sürülen suçlara yönelik davada, 4 sanığın dosyaları ayrılarak, 57 sanığa 2 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un evinde öldürülmesinin azmettiricisi olduğu öne sürülen ve halen Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün, eski MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'ya silahlı saldırı ile eski CHP Milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanması gibi olayların da faili olduğu belirlendi. Bu olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede 61 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" gibi suçlardan cezalandırılması istendi.

Dosyanın İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasının son duruşmasında 9 tutuklu sanık ile avukatlar salonda hazır bulundu. 25 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Arjantin'de tutuklu bulunan ve henüz Türkiye'ye iade edilmeyen Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Binali Camgöz ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen Ercan Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasına hükmederken, 57 sanığa da 2 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ise İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl 24 Haziran'da yapılan duruşmada, Arjantin'de bulunan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün dosyalarını ayırmış, tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Yener Toğa'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis, 6 sanık için de 13 yıl 6 ay ila 21 yıl hapis cezası vermişti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa