Son dakika haberi | İzmir'de sadaka kutusunu çalan hırsızlar kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otobüs firmasının yazıhanesinde bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sadaka kutusunu çaldığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 17 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Ödemiş Yeni Garaj'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir turizm firmasının yazıhanesine gelen 2'si kadın 3 kişi, Ödemiş'ten Antalya'nın Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyledi. Yazıhanede çalışan görevli, 3 kişiye bilet kestikten sonra, banko üzerinde duran sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen yetkili, sadaka kutusunun yazıhaneye gelen 3 kişinin içerisinde bulunan kadın tarafından çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, hırsızlık olayına karışan kişilerin E.K. ve S.K. adlı kadın ile M.C.Y. adlı erkek oldukları belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli de polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı, garajda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde M.C.Y.'nin görevliyi bilet alarak oyaladığı esnada diğer kadınların çevreyi gözetlediği, daha sonra da kadınlardan S.K.'nin etrafı gözetlemeyi sürdürdüğü, E.K.'nin ise bağış kutusunu bankodan alarak çaldığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa