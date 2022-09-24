Son dakika haberi | İzmir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonetle ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonetle ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Çandarlı yönüne giden U.Ö. yönetimindeki 35 AAJ 468 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan 35 NGS 86 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü U.Ö., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuzey Ege Aliağa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | İzmir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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