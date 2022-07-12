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Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Bergama - Dikili yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yol üzerinde seyir halinde olan vatandaşların yoğun dumanları görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangına, 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahalede bulunan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bergama Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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