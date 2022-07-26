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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - 3. Sayfa

Armutlu İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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