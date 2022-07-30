Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi Son dakika haberi: İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopterli hava denetiminde, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopterli hava denetiminde, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhurbaşkanlığı'nca yayınlanan '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi' ile '2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde can kayıplarının ve kazaların önlenmesi amacıyla dün denetim gerçekleştirdi. Helikopterle havadan yapılan denetimlerde, Foça ve Menemen ilçelerinde kontroller yapıldı. Helikopterle tespit edilen ve kontrol noktalarında durdurulan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere, idari para cezası uygulandı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir İl Jandarma Komutanlığı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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