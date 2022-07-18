İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı - Haberler

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İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandıİZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonunda 2 kadın tutuklandı

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir adreste fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu N.G. ve S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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