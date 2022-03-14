KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Yangında yaralanan küçük çocuk, hayata tutunamadı

İZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay 11 Mart akşamı ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4688 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında evde bulunan 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk Hasan Her, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirlenen çocuk, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Hasan Her, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.