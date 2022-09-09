Son dakika haberi... İzmir'de beton bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.30 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesinden Karşıyaka ilçesine seyir halinde olan Alper Yeşilyurt idaresindeki 35 ANT 779 plakalı araç, keskin viraja geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan devrilip beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde araç sürücüsü Alper Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı şans eser hafif sıyrıklarla atlatan yolcu konumundaki M.D., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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