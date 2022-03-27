Son dakika haberi... İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Honsalar Mahallesinde ikamet eden bir kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Honsalar Mahallesi Kale Kapısı Sokak üzerinde ikamet eden 41 yaşındaki Orhan Gökçe'den yakınları bir süre haber alamadı. Gökçe'nin yakınları, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine ilk olarak Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açtı. Ardından polis ekipleri, eve girerek incelemelerde bulundu. Evde yapılan aramada Gökçe'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Gökçe'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Gökçe'nin yakın zamanda eşinden ayrıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa