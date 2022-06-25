Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 196 kişi yakalandı.

Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 196 kişi yakalandı. 17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 Haziran'da Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 196 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda 17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin, 324 gram esrar, 79 kök Hint keneviri, 87 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza, 53 bin 725 lira, 2 tane cep telefonu, 1 tane hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin operasyonu ve ele geçirilen malzemeler ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Beylikdüzü Bağcılar Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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