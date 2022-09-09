Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 27 kilo skunk, 17 kilo kristal halde metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 27 kilo skunk, 17 kilo kristal halde metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Bağcılar ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese dün baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal halde metamfetamin ve 15 kilogram sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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