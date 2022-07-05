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Son dakika haberi: İstanbul'da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: İstanbul'da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı İstanbul'da sabah saatlerinde Polis Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

İstanbul'da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde Polis Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyona Polis Özel Harekat destek verdi. Operasyon, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı gerçekleşti.

Sultangazi'de şafak operasyonu

Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan operasyonda binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarısı sonucu açılmadı. Yapılan uyarılar sonucu kapı açılmayınca Polis özel Harekat Ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı.

Özel Harekat Polisi kıskıvrak yakaladı

Kaçan şüphelinin peşine düşen özel harekat polisi bir süre şüpheliyi kovaladı. Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli Özel Harekat Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru da düşerek kolundan hafif yaralandı.

Bina içerisinde uzun süre arama yapıldı

Polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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