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İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada

Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen sürücülerin trafiği tehlikeye attığı ve diğer araç sürücülerine zorluk yaşattığı görülüyor.

(Mehmet Kurt /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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