Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi İstanbul'da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih'teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler'in de bulunduğu 4 şüpheli,... Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi İSTANBUL - İstanbul'da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih'teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler'in de bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Fatih 3. Sayfa Haberler

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