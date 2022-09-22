Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
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Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi İstanbul'da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih'teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler'in de bulunduğu 4 şüpheli,...
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul'da 3 kişinin vurularak öldürülmesinin ardından Fatih'teki kontrol noktasında 2 polisin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili aralarında katil zanlısı Güven Güler'in de bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa