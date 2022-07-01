Son dakika haber: İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı Son dakika habere göre İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde hayatını kaybeden 1985'ten bu yana tutuklu Muhammed el-Tus'un kız kardeşi Nayfa el-Tus'un cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, cenazenin Beit Ummar kasabasına götürülmemesi için cenaze konvoyundakilere gaz ve ses bombaları attı. Vatandaşların tüm engellemelere rağmen Filistinli kadını mezarlığa defnettiği ancak gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi. (Muhammed Rabah - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.