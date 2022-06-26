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Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: - İsrail'de sanayi tesisinde yangın İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

- İsrail'de sanayi tesisinde yangın

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, itfaiye ekiplerinin çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi tesisinde meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında alevlerin tesisteki binaları sardığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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