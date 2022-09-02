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Son dakika haberi | Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga

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Son dakika haberi | Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga

Son dakika haber... Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada kardeşlerden biri bacağından yaralandı.

Kavga, Isparta Davraz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. M.D (24) isimli şahıs bacağından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı M.D Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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